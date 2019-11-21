'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

Oral Özer ve Cansu Dağdelen, 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Oral Özer, 'Dr. Mehmet' karakterine; Cansu Dağdelen ise 'Dilek' karakterine hayat verecek. İki yeni oyuncu, 533'üncü bölüm itibariyle izleyici karşısına geçecek.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.