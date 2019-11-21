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21.11.2019 - 15:32 |

'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

Kanal D’nin 14 yıldır ekranda olan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', başarısı ile olduğu kadar oyuncuları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Arka Sokaklar'a iki yeni oyuncu

Oral Özer ve Cansu Dağdelen, 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Oral Özer, 'Dr. Mehmet' karakterine; Cansu Dağdelen ise 'Dilek' karakterine hayat verecek. İki yeni oyuncu, 533'üncü bölüm itibariyle izleyici karşısına geçecek.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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