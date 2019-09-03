MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı
03.09.2019 - 12:09

'Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 13 Eylül Cuma günü 14.sezona başlıyor.

'Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı

Kanal D’nin başladığı günden bu yana büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, Türk TV tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 14. sezona 'merhaba' diyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezona dopdolu giriş yapacak olan 'Arka Sokaklar’ın 14.sezon afişi yayınlandı. Diziye bu sezon katılan Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü de afişteki yerini aldı.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı 'Arka Sokaklar', yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Cuma Kanal D’de.

Arka Sokakların yeni sezon afişi yayınlandı

Sen Anlat Karadeniz 54. Bölüm 2. fragmanı izle.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mikonos'taki çete Türk güzeli ağına düşürdü!

Mikonos'taki çete Türk güzeli ağına düşürdü!

Festival finaline Ziynet Sali damgası

Festival finaline Ziynet Sali damgası

Armağan Çağlayan asıl mesleğine geri döndü

Armağan Çağlayan asıl mesleğine geri döndü

Tarkan'dan zayıflamak için 98 yıllık yöntem

Tarkan'dan zayıflamak için 98 yıllık yöntem

Sıradaki Haber