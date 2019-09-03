'Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı

Kanal D’nin başladığı günden bu yana büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, Türk TV tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 14. sezona 'merhaba' diyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezona dopdolu giriş yapacak olan 'Arka Sokaklar’ın 14.sezon afişi yayınlandı. Diziye bu sezon katılan Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü de afişteki yerini aldı.

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı 'Arka Sokaklar', yeni sezon ilk bölümü ile 13 Eylül Cuma Kanal D’de.