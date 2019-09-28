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28.09.2019 - 10:14 |

Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı?

Oyuncu Didem Balçın, yüzünü yakan güzellik merkezine arkadaşının tavsiyesiyle gittiğini söyledi: Ortağı olduğunu söyledi, meğer değilmiş. İyi niyetimin kurbanı oldum. Nereden bileyim sahte doktor çalıştırdıklarını!

Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı?

"ONUNLA GÖRÜŞMÜYORUM ARTIK"
Sabah gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz yıl yaptırdığı estetik uygulaması sonrası yüzünde yanıklar oluşan Didem Balçın, "Arkadaşım, bir güzellik merkezinin ortağı olduğunu söyleyerek beni davet etti. Nereden bileyim sahte doktor çalıştırdıklarını! O arkadaşımın merkezin ortağı olmadığını öğrendim. Onunla görüşmüyorum artık" dedi.

"400 BİN TAZMİNAT BEKLİYORUM"
Ünlü oyuncu, "Merkezin bir ay kapatma cezası almasının bir anlamı yok. Ben mağdur oldum. Her önüne gelen estetik merkezi açıyor. Yanan yüzümü düzeltmek için başka doktorlara çok para harcadım. O yüzden tazminat davası açtım. 400 bin liraya yakın tazminat bekliyorum. Alacağım parayı bu şekilde mağdur olanlara bağışlayacağım" şeklinde konuştu.

Didem Balçın, Şişli'deki güzellik merkezinden şikayetçi olmuştu. Para cezası verilen merkez, bir ay süreyle kapatılmıştı.

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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