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HaberlerCaddeArkadaş buluşması
23.08.2019 - 07:50

Arkadaş buluşması

Önder Öztarhan ve Ayşe Boyner, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Engin Öztürk’le Kanyon’da buluştu.

Arkadaş buluşması

Gina Restaurant’ta öğle yemeği yiyen grup, uzun süre mekanda sohbet etti. Kahkahaların eksik olmadığı masada, yakın arkadaşlar hasret giderdi. Daha sonra üçlü, AVM’den ayrıldı.

Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.
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