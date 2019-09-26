İstanbul'da saat 13.59'da şiddetli bir deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü olarak açıkladı. Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından ünlü isimler, yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı.

Ayşegül Aldinç, Twitter hesabından, "Arkadaşlar bu neydi?? Eşyalar devrildi" mesajını yayınladı.