26.09.2019 - 16:47 |
'Arkadaşlar bu neydi? Eşyalar devrildi'
İstanbul'da saat 13.59'da kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti.Usta sanatçı Ayşegül Aldinç, yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabı üzerinden dile getirdi.
İstanbul'da saat 13.59'da şiddetli bir deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünü olarak açıkladı. Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından ünlü isimler, yaşadıkları endişeyi sosyal medyada paylaştı.
Ayşegül Aldinç, Twitter hesabından, "Arkadaşlar bu neydi?? Eşyalar devrildi" mesajını yayınladı.
Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.