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03.09.2019 - 10:11

Armağan Çağlayan asıl mesleğine geri döndü

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın, eğitimini aldığı mesleği olan avukatlığa geri döndüğü ve Ayvalık’a yerleştiği öğrenildi.

Armağan Çağlayan asıl mesleğine geri döndü

Ses sanatçısı Onur Akay, Armağan Çağlayan’la ilgili bir yazı kaleme aldı; Çağlayan’ın, İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleştiğini ve asıl mesleği olan avukatlığa geri döndüğünü duyurdu.

Akay, "Armağan Çağlayan’ın, şimdilerde radikal bir karar alarak eğitimini aldığı avukatlık mesleğine geri döndüğünü ve İstanbul’u bırakarak Ayvalık’a yerleştiğini öğrendim. Bugünlerde bir hukuk bürosunda görevine başlayan Çağlayan’a, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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