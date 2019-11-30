'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl cephesinde yeni bir kriz yaşandı. İkili, Instagram hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Önceki gece Cihangir'de bir mekanda eğlenen çift, mekandan ayrı ayrı çıktı. İlk olarak kapıda görülen Sinan Akçıl, "Arkadaşlar çekmeyin kıyafetim çok uygun değil" diyerek, taksi çevirmek için caddeye çıktı. Hemen ardından mekan kapısında Burcu Kıratlı göründü. Patlayan flaşlara başını eğen Kıratlı, "Sinan o bizim çağırdığımız taksi mi?" dedi ve yürümeye devam etti.

Muhabirlerin, "Birlikte bir poz alalım" sözleri üzerine Akçıl, "Bizi artık el ele çekemezsiniz" karşılığını verdi.