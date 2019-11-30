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30.11.2019 - 09:34 | | EMRAH AKÇAAY

'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı sevgilisi Sinan Akçıl, dokuz ay süren evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. 20 gün süren ayrılığın ardından ikili ikinci kez evlenme kararı ile magazin gündemini epey meşgul etmişti. Ancak beklenen olmadı.

'Artık bizi el ele çekemezsiniz'

Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl cephesinde yeni bir kriz yaşandı. İkili, Instagram hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Önceki gece Cihangir'de bir mekanda eğlenen çift, mekandan ayrı ayrı çıktı. İlk olarak kapıda görülen Sinan Akçıl, "Arkadaşlar çekmeyin kıyafetim çok uygun değil" diyerek, taksi çevirmek için caddeye çıktı. Hemen ardından mekan kapısında Burcu Kıratlı göründü. Patlayan flaşlara başını eğen Kıratlı, "Sinan o bizim çağırdığımız taksi mi?" dedi ve yürümeye devam etti.

Muhabirlerin, "Birlikte bir poz alalım" sözleri üzerine Akçıl, "Bizi artık el ele çekemezsiniz" karşılığını verdi. 

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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