'Artık makyaj fayda etmiyor'

Gülse Birsel, hem senaryosunu yazdığı hem de 'Gizem' karakterine hayat verdiği 'Jet Sosyete' dizisinin setinden bir fotoğraf paylaşırken, yazdığı mesajla tebessüm ettirdi.

Dizi çekimlerindeki yorgunluğunu bir şarkıyla anlatan Birsel, Instagram paylaşımına, "Uykulaar haram oldu, gençliğim bak talan da olduu, zalım geeceler. (İç. Jet Sosyete Seti. Gece/ Genç ve akıl almaz güzellikteki kadının yüzünde çekimin 14. saatinin haklı gururu vardır, ne var ki gözleri kanlanmıştır ve artık makyaj fayda etmemektedir" notunu düştü.