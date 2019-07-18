18.07.2019 - 10:27
Arya'nın kardeş heyecanı
Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Kızlarına Zeynep Mira adını koyan Berkay-Özlem Ada Şahin çifti, hastane odasında aile fotoğrafı çektirdi. Kardeşi Zeynep Mira ile ilk defa dün sabah karşılaşan Arya’nın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.