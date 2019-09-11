MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeArzum Onan'dan duygulandıran paylaşım! 'Yetim memedimin...'
11.09.2019 - 08:27

Arzum Onan'dan duygulandıran paylaşım! 'Yetim memedimin...'

Başarılı oyuncu Arzum Onan, üniversiteye başlayan oğlu Can'ın ve eşi Mehmet Aslantuğ'un fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Arzum Onan'dan duygulandıran paylaşım! 'Yetim memedimin...'

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can artık üniversiteli oldu. Koç Üniversitesi'ni kazanan Can'ı ilk gününde babası Mehmet Aslantuğ da yalnız bırakmadı. Arzum Onan baba oğlun selfisini "Yetim memedimin evlat mutluluğu/gururu.. oğlu koç gibi bir üniversiteli artık..." notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

11 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Kaşar'ı bırak çocuğa bak

'Kaşar'ı bırak çocuğa bak

Sydney’de sörf yaptı

Sydney’de sörf yaptı

Anneye övgü...

Anneye övgü...

Kardeşlerin New York çıkarması

Kardeşlerin New York çıkarması

Sıradaki Haber