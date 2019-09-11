Arzum Onan'dan duygulandıran paylaşım! 'Yetim memedimin...'

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can artık üniversiteli oldu. Koç Üniversitesi'ni kazanan Can'ı ilk gününde babası Mehmet Aslantuğ da yalnız bırakmadı. Arzum Onan baba oğlun selfisini "Yetim memedimin evlat mutluluğu/gururu.. oğlu koç gibi bir üniversiteli artık..." notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.