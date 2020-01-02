Size bu yazıyı yeni yılın bitmesine saatler kala Kapadokya’nın bir yanda güneşin parladığı diğer yanda karın süslediği nefis manzarası eşliğinde, tıpkı bu güneş ve karda olduğu gibi hayatın tezatlarıyla ne kadar anlamlı olduğunu düşünürken, geride kalan yılı gözden geçirirken yazıyorum. Argos Otel’in dinginliğine kendimi bırakıp, bu yıl buraya üçüncü kez geldiğimi, buranın hep güzel insanlarla tanışmama, kaynaşmama vesile olduğunu hatırlıyorum ve bana uğur getireceğine yürekten inanıyorum. Siz de her neredeyseniz, hangi manzara ya da atmosfer içinde yeni yıl için saatleri sayıyorsanız, orası en uğur getiren ve huzur veren yer olsun... Ve her gittiğinizde size daha da güzellikler getirsin!

Hoş geldin 2020

Şahsen 2019’u, yaşadıklarımı değerlendirirken dikkatimi çeken ve aslında bence hepimizin dikkatini çekmesi gereken bazı detayları sizinle de paylaşmak isterim. Hep geriye bakıp, ders çıkarıp, sonrasında daha iyisine ulaşmayı hedefleyen bir bakış açısına sahibim. Bu yıl, 2019’a veda etmeye günler kala tüm bu bakış açımı daha da derinleştiren Bahar Kongel Fransez ve kurucusu olduğu kreatif ajans Le Koko Kollektif oldu.

Her zaman yaptığı işlere, vizyonuna hayran olduğum Fransez, harika bir ekiple harika işler yapıyor Le Koko bünyesinde.. Bu oluşumu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Yıl boyunca renkleriyle herkese ilham veren Le Koko ekibi yeni yıl için biraz düşündüren, görmezden geldiklerimizi yüzümüze vuran detayların yer aldığı kutular hazırladılar ve yılbaşı ağaçlarını bu kutular oluşturuyordu. Çok yaratıcı şekilde hazırlanan kutuda birçok detay var ama temelde sorgulamamızı istedikleri şeyler oldukça net...

Dikkat!

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle, selfie çılgınlığıyla içimize işleyen ‘mükemmel görünme’ye takılma! Kardashian etkisiyle tüm dünyayı etkisi altına alan makyaj, estetik çılgınlığından uzak dur! Takip et, beğen ve yukarı kaydırlarla bizi esiri haline getiren sayılara takılma! İçindeki çocuğu kaybetme, özüne dön! Tüm bu ifadeleri düşünmek, cümleleri okumak bile beni rahatlattı, huzur verdi! Ya size?

10’lu yıllara veda ederken, 20’li yılları karşılarken, gelecek için daha sorumluluk sahibi olalım diyor Le Koko ekibi... İçindeki çocuğu kaybetmeden büyümek mümkün. Büyümeye karar verelim. Yeni yılda tüketirken, her linki kaydırırken, bir kez daha düşünelim. Gerçek anlamda ne ürettiğimize ve kime ilham verdiğimize odaklanalım. Hepimizi hasta eden şu takipçi ve beğeni sayılarından kurtulalım. Birlikte, kol kola üretelim, büyüyelim ama içimizdeki çocuğu da yaşatarak. Bize iyi ki bunları bir kez daha hatırlattın Bahar! Ruhuma ‘Bahar’ getirdiğin için teşekkürler. Herkese sevdikleriyle birlikte şahane bir yıl diliyorum. Yeni yılda da güzel gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Çok sevgiler!