Benim için çok özel olan bir gelişmeyle herkese merhaba! İçinde bulunmaktan her anlamda çok keyif aldığım bir iş birliğiyle karşınızdayım. Daha önce sizinle paylaştığım Incomplit markasından daha detaylı bahsetmek istiyorum önce...

Modanın en anlamlı yanı

Incomplit, STK’lar ile iş birliği içinde dezavantajlı çocuklara yönelik 12 hafta boyunca tek bir masal etrafında dönen atölye programları hazırlıyor. Farklı sanatçılar ve disiplinler üzerinden yapılan çalışmalarda çocuklar, yarıda kesilen masalı bir gün karakter kurgulayarak, bir gün dans koreografisiyle, diğer gün çok sesli bir koroyla tamamlıyorlar. Tüm bu çalışmalar, aynı kurguya binbir gözle bakmalarını, empati yetilerini ve duygusal zekâlarını geliştirebilmeleri adına düzenleniyor.

Üç aylık sürecin sonunda çocukların bulandığı renkler, çıkardıkları figürler, sordukları sorular, hayaller, çizgiler alt metni uzun derdi ama aynı zamanda dermanı olan bir koleksiyon ortaya koyuyor. Koleksiyonda farklı nakış ve basım teknikleriyle sınırlı sayıda ürettiğimiz kaftan, etek, bluz, el çantası, uyku maskesi ve kartpostallar bulunuyor.

Marka bünyesinde gerçekleşen son atölye, çocuklarla nesli tehlikede olan canlılar üzerine konuşmak, onları tanımak ve empati geliştirmek üzerineydi... Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülen IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alan bazı canlıların yer aldığı oyunlar geliştirildi.

Hikayenin önemli sonu

Ve biz de markanın kurucusu Öykü Özgencil ile bu atölye sonunda çıkan çizimlerin yer aldığı, hem onun hem de benim için önemli olan bir parça çıkarıyoruz ortaya. Aynı zamanda alt metni çok güçlü olan bir parça bu... Çıkış noktası, her bir detayı, renkleriyle bizim için çok önemli olan bir seri olacak. Çok yakında görselleriyle ve tüm detaylarıyla size tüm süreci anlatıyor olacağım. Ortaya çıkan bu tasarımların gelirleri, yine dezavantajlı çocuklar için kullanılacak. Yaptığımız iş, modanın çok ötesine geçip, hem yaratıma hem de gerçek hayatlara dokunduğunda anlamını buluyor. Beklemede kalın!

EN STİL SAHİBİ DÜĞÜN

Geçtiğimiz günlerde Verona’da Villa Rizzardi’de gerçekleşen öyle bir düğün

vardı ki, her detayıyla ve tüm zarifliğiyle ilham veriyordu. Kreatif direktör olarak çalışmalarını sürdüren, sanatsal içeriklerle filmler ortaya koyan Serra Duran, sahip olduğu göz ve stille birçok dergi çekimine de yansımış bir isim. İşte şimdi her anı dergi çekimini andıran bir düğünle ortaya çıktı Serra Duran ve Emirhan Paralı çifti...

Gelinliğin markası, taktığı mücevherler değil konumuz! Tüm doğallığı, yalınlığı,

kalitesi ve gerçekliğiyle umut veren, ilham veren bu harika çift, görsel dünyalarıyla bizi etki altına alıyor. Ve, “İyi ki!” dedirtiyorlar böyle güzel, gerçek ve stil sahibi kalabildikleri için...