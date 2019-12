Türk markaların global başarısı konusunda ne kadar destekleyici bir bakış açım var biliyorsunuz. Her daim tüm bu başarı hikayelerini sizlerle paylaşmaya, gerçek bir ilham kaynağı sunmaya gayret gösteriyorum. Belki bu hikayeler sizin de hayatınıza dokunup, çok daha farklısını yaratmak konusunda besleyecek. Manu markasının başarısını her fırsatta dile getiriyorum. Merve ile Beste Manastır’ın vizyonu ve marka yönetimi herkese örnek olması gereken cinsten... Zira gerçek bir dünya markası yarattılar. Gün geçmiyor ki yeni bir gelişmeyle karşımızda olmasınlar... İşte yine gerçekleştirdikleri etkinlikle, Venedik’i ve de elbette sosyal medyayı nasıl salladılar, eminim ki hepiniz tanık oldunuz. Çantalarıyla yıllardır büyük başarı elde eden marka, kısa bir süre önce ayakkabı koleksiyonlarını çıkararak, bu konuda da ne kadar iddialı olduklarını gösterdiler.

Ayakkabı koleksiyonlarının işçiliği konusunda Venedik’le yakın ilişkide olan, bu süreçte sık sık şehrin yolunu tutan marka, Influencer’larla gerçekleştirdiği etkinlik için yine orayı seçti ve 2020’ye erken bir ‘adım’ attı. Davet edilen kişiler, orada geçen süre boyunca programın doluluğu, mekanlar, fotoğraf renkleriyle ortaya çıkan etki, markayla özdeşleşen her şey, çok başarılıydı. Bu tip etkinliklerin, doğru seçilen Influencer’ların ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada yaratılan güçlü etki, müthiş bir algı yönetimi sağlıyor. Bu noktada Manu, algımızın en derinlerine adımlarıyla giriş yaptı, tebrikler.

IŞILTILI BiR GÜN

Bir başka Influencer daveti haberi de benden geliyor. Size bu yazıyı tam da böyle bir davet için geldiğim Paris’ten yazıyorum. Yılbaşı öncesi sokakları, vitrinleri ışıl ışıl giydirilen, dünyanın her yerinden insanların yılbaşı alışverişi için akın ettiği şehrin iko-nik hale gelen, alışveriş ve farklı yemek deneyimleri için tercih ettiği Printemps Alışveriş Merkezi içlerinde benim de yer aldığım üç kişiyi ağırladı. Yeni yıl ruhunu en renkli şekilde sosyal medya üzerinden yansıtmayı hedef-

leyen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan marka, bir günü orada nasıl geçirdiğimizi en renkli şekilde yansıtmamızı istedi. Lancome ile makyaj deneyimi, yeni açılan Lübnan restoranını keşif, farklı genç markaların bir arada satıldığı Le Market alanından kıyafet seçimi ve ardından Printemps’ın farklı ve hatta gizli birçok alanında çekim deneyimi... Marka farklı ülkelerden, modayla yakın ilişkideki isimler seçerek global anlamda da bir sosyal medya algısı yaratmayı hedefliyor. Sonuçlarını yakın zamanda göreceğiniz bu davetin benim için ne kadar anlamlı olduğunu söylememe gerek yok sanırım!

TEBRiKLER ÖYKÜ

Elle Style Awards’ta ‘Yılın Modeli’ ödülünü alan Öykü Baştaş’ın gecede giydiği Gucci kombinini, seçim aşamasında herkesten önce görmüştüm. Her zaman çok yalın ve cool olmayı başaran Öykü, yine bu halini daha da vurgulayan ceket ve pantolonuyla ilk denediği anda harika görünüyordu. Ayakkabı seçimi konusunda meraktaydım. Elbette yine cool halini besleyen ve öz güvenini vurgulayan seçimiyle, sneaker’larıyla geceye damga vurdu!