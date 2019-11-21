İstanbul, geçtiğimiz hafta Türk tasarımcılarının dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlayan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen ‘Design Week Turkey,’ 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Tasarım Haftası’nın açılışı Çırağan Palace Kempinski’de yapıldı. Bu etkinliğe Sertaç Ersayın, Arzu Kaprol, Kevin C.Tseng, Melike Altınışık, Tarhan Telli, WDO üyesi ve Design Turkey Jürisi Thomas Walter Garvey ve Design Turkey Jürisi Michael Brown Thomson gibi isimler katıldı. Hem şehrimizi, hem tasarıma olan bakış açımızı hem de tasarımcılarımızı tanıtmak noktasında bu tip organizasyonlar çok önemli. Tasarım elbette sadece modayla sınırlı değil. Bu sebeple moda haftaları dışında da tasarımın daha bütüncül haline odaklanan bu tip etkinlikleri daha da desteklemeliyiz.

85 bin ihracatçının temsilcisi konumunda olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla Design Week Turkey’i, bu yıl dördüncü kez düzenledi. Ayrıca tanıtım toplantısında TİM Başkanı İsmail Gülle’nin yaptığı açıklamalar, beni çok heyecanlandırdı. Gülle, “Design Week Turkey’i ülkemizde tasarım kültürünün yaygınlaşması adına son derece önemli görüyoruz. TİM olarak ülkemizin markalaşma yolunda önemli bir adım atmak için çalışmaları yürütüyor ve Türkiye’de yapılan tüm moda ve tasarım etkinliklerini bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Genç Türk tasarımcılarımızı dünyaya tanıtmak ve ihracatla tanıştırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’u endüstriyel, görsel ve moda tasarım ajanslarının ofis açacakları küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz” dedi. Tüm bu açıklamalar çok anlamlı ve kıymetli. Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz.

İSTANBUL MODA FİLMLERİ FESTİVALİ

Takvimi, tasarım haftasının da biraz öncesine alıyoruz... Bu kez İstanbul yine çok kıymetli bir etkinliğe, global bir bakış açısıyla çalışmalarını yürüten, çok değerli isimleri şehrimizde ağırlayan Fashion Film Festival Istanbul’a ev sahipliği yaptı. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik kapsamında, global anlamda önemli isimler konuşmacı ve jüri olarak katılım gösterdi. Festivale ‘Discord’ filmiyle katılan Doğa Vurgun, favorimdi... Doğa’nın yönetmen olarak ismini daha çok duyacağız.

CANSU AKIN X FONFIQUE

Fonfique; renkli dünyasıyla ve desenleriyle tanıdığımız, illüstrasyonlara yer veren, çanta ile cüzdan gibi en ihtiyaç duyduğumuz aksesuarları, en kullanışlı şekilde hayatımıza sokan bir marka... Cansu Akın’ı eminim hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. YouTube dünyasının en başarılı temsilcilerinden, sosyal medyanın eğlenceli isimlerinden... Cansu, renkli dünyasını şimdi de bir koleksiyonla sunuyor. Fonfique ile iş birliği yaparak, renkli galaksisini bizimle paylaşıyor. Infleuncerlar ile bu tip iş birliklerinin daha da artması dileğiyle...