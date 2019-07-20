Asena Tuğal uzun süre taksi bekledi

Oldukça zayıfladığı görülen Asena Tuğal, “Güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendirdik. Bu yaz sık sık dağ yürüyüşü, yüzme gibi birçok aktivite ile değerlendirdim. Benim için dolu dolu bir yaz oluyor" dedi.

Köpeği olduğu için uzun süre taksi beklemekten yakınan oyuncu, uzun bekleyişin ardından taksiye binerek evinin yolunu tuttu.







