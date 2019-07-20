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20.07.2019 - 09:15| SEÇKİN ŞENVARDAR

Asena Tuğal uzun süre taksi bekledi

Kanal D’de yayınlanan 'Afili Aşk' dizisinde rol alan Asena Tuğal, önceki gün Jack Russel cinsi köpeği Nikola ile birlikte Bebek’te görüntülendi.

Asena Tuğal uzun süre taksi bekledi

Oldukça zayıfladığı görülen Asena Tuğal, “Güzel havayı yürüyüş yaparak değerlendirdik. Bu yaz sık sık dağ yürüyüşü, yüzme gibi birçok aktivite ile değerlendirdim. Benim için dolu dolu bir yaz oluyor" dedi.

Köpeği olduğu için uzun süre taksi beklemekten yakınan oyuncu, uzun bekleyişin ardından taksiye binerek evinin yolunu tuttu. 

Asena Tuğal uzun süre taksi bekledi

Asena Tuğal uzun süre taksi bekledi


20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni20 Temmuz 2019 Magazin Bülteni
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