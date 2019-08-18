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18.08.2019 - 11:19

Asena'nın eşi şoka girdi

Eski oryantal Asena 25 yıldır kullandığı uzun saçlarını bir anda kısacık kestirdi.

Asena'nın eşi şoka girdi

Eski oryantal Asena 2 yıl önce Hasan Dere ile evlenip Almanya'ya yerleşmişti.

Çift önceki akşam Bodrumdaki Forte Kulüp'te görüntülendi.

Yeni imajıyla dikkat çeken Asena ''Saçlarımı bir anda kısacık kestirdim. Hasan'ın karşısına çıktığımda şoka girdi.

Birkaç dakika kendine gelemedi. Ama sonra çok beğendi. Şimdi 'sakın uzatma' diyor. Saçlarım kesilirken yılların yükü de gitti sanki'' dedi. Ali KESER/POSTA

Asenanın eşi şoka girdi




Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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