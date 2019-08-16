MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAshley Graham hamile
16.08.2019 - 10:42

Ashley Graham hamile

Büyük beden model Ashley Graham, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı. Graham ve eşi Justin Ervin, bebeklerinin ultrason görüntülerini de paylaştı.

Ashley Graham hamile

Eşi Justin Ervin ile birlikte çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Ashley Graham, "Hamileyim" açıklaması ile hayranlarını şaşırttı.

Uzun süredir hamile olduğunu gizleyen ve hiç fotoğraf paylaşmayan Graham, “Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz” notunu yazdı.

Ashley Graham hamile

Ashley Graham hamile

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Ürek hastanelik oldu

Fatih Ürek hastanelik oldu

Eliz Sakuçoğlu-Semih Ergun aşkı doludizgin devam ediyor

Eliz Sakuçoğlu-Semih Ergun aşkı doludizgin devam ediyor

Emrah: Kalbimin bir yarısı Elyesa, bir yarısı Eleysa

Emrah: Kalbimin bir yarısı Elyesa, bir yarısı Eleysa

Chloe'yi annesi yalnız bırakmadı

Chloe'yi annesi yalnız bırakmadı

Sıradaki Haber