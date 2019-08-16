Ashley Graham hamile

Eşi Justin Ervin ile birlikte çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Ashley Graham, "Hamileyim" açıklaması ile hayranlarını şaşırttı.

Uzun süredir hamile olduğunu gizleyen ve hiç fotoğraf paylaşmayan Graham, “Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz” notunu yazdı.

