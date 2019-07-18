18.07.2019 - 07:50
Aşıklar Bebek’te
Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, İtalya’daki balayından sonra Bebek’te el ele görüntülendi.
Eski model, “Tatil nasıl geçti?” sorusuna, “Her şey çok güzel ve inanılmazdı. Harika bir gezi oldu” yanıtını verdi. İkili, daha sonra yaklaşık iki saat boyunca yürüyüş yaptı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.