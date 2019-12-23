23.12.2019 - 07:50 |
Aşk bakışı
Özge Gürel- Serkan Çayoğlu çifti, 2020’yi karşılamak için Almanya’nın Karlsruhe şehrine gitti.
Özge Gürel- Serkan Çayoğlu çifti, 2020’yi karşılamak için Almanya’nın Karlsruhe şehrine gitti. Önümüzdeki sene evlenecekleri konuşulan ikiliden Çayoğlu, birbirine bakarken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Kare 500 bine yakın beğeni alırken, 5 bin yorum aldı.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.