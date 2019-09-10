MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAşk dedikodusu dostluğu bitirdi!
10.09.2019 - 10:08

Aşk dedikodusu dostluğu bitirdi!

Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, 9 ay önce ayrılmıştı. Furkan Andıç’ın, ‘Her Yerde Sen’ dizisinde birlikte rol aldığı Aybüke Pusat ile yakınlaştığı iddia edildi. Bunun üzerine Dilan Çiçek, arkadaşı Aybüke'yi sildi.

Aşk dedikodusu dostluğu bitirdi!

Üç gün önce bir AVM’de birlikte görüntülenen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, aşk soruları karşısında gülümsemekle yetindi. Bu söylenti, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat’ın arasının açılmasına neden oldu. İkili, birbirlerini Instagram’da takip etmeyi bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz 2014’te katıldığı Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat dördüncü seçilmişti. İki kraliçe, 5 yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu. (Posta)

Aşk dedikodusu dostluğu bitirdi

Aşk dedikodusu dostluğu bitirdi

    Çukur 3.Sezon 1.Bölüm Sneak Peek izle.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beren Saat arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’da tatilde

    Beren Saat arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı’da tatilde

    Bergüzar Korel'den hamilelik açıklaması: Henüz...

    Bergüzar Korel'den hamilelik açıklaması: Henüz...

    Anne-oğul maç keyfi

    Anne-oğul maç keyfi

    ‘Basit birisiyim’

    ‘Basit birisiyim’

    Sıradaki Haber