Aşk dedikodusu dostluğu bitirdi!

Üç gün önce bir AVM’de birlikte görüntülenen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, aşk soruları karşısında gülümsemekle yetindi. Bu söylenti, Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat’ın arasının açılmasına neden oldu. İkili, birbirlerini Instagram’da takip etmeyi bıraktı.

Dilan Çiçek Deniz 2014’te katıldığı Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat dördüncü seçilmişti. İki kraliçe, 5 yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu. (Posta)

