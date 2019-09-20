'Aşk-ı Memnu'nun 9 yıllık geleneği bozulmadı

Yurtdışına en çok satılan ve en çok kazandıran dizi olan 'Aşk-ı Memnu', final bölümü ile yine gün boyu TT (Twitter güğdemi) listesinin ilk sıralarında yer aldı.

Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 79 bölümlük fenoman dizinin ilk bölümü, 4 Eylül 2008'de yayınlandı. Yapım, 20 Haziran 2010'da final yaptı.