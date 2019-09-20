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HaberlerCadde'Aşk-ı Memnu'nun 9 yıllık geleneği bozulmadı
20.09.2019 - 10:21 |

'Aşk-ı Memnu'nun 9 yıllık geleneği bozulmadı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin finali dün Kanal D'de yayınlandı. 2010'dan beri her yıl Kanal D'de tekrar gösterilen ve her finaliyle sosyal medyada gündem olan yapım için gelenek değişmedi.

'Aşk-ı Memnu'nun 9 yıllık geleneği bozulmadı

Yurtdışına en çok satılan ve en çok kazandıran dizi olan 'Aşk-ı Memnu', final bölümü ile yine gün boyu TT (Twitter güğdemi) listesinin ilk sıralarında yer aldı.

Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 79 bölümlük fenoman dizinin ilk bölümü, 4 Eylül 2008'de yayınlandı. Yapım, 20 Haziran 2010'da final yaptı.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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