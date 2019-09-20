20.09.2019 - 10:21 |
'Aşk-ı Memnu'nun 9 yıllık geleneği bozulmadı
Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin finali dün Kanal D'de yayınlandı. 2010'dan beri her yıl Kanal D'de tekrar gösterilen ve her finaliyle sosyal medyada gündem olan yapım için gelenek değişmedi.
Yurtdışına en çok satılan ve en çok kazandıran dizi olan 'Aşk-ı Memnu', final bölümü ile yine gün boyu TT (Twitter güğdemi) listesinin ilk sıralarında yer aldı.
Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 79 bölümlük fenoman dizinin ilk bölümü, 4 Eylül 2008'de yayınlandı. Yapım, 20 Haziran 2010'da final yaptı.