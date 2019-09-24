Aşk kriteri

Yeşim Salkım, Al SharQ Nispet’te sahne aldı. 10 kilo veren ve fit görüntüsüyle dikkat çeken şarkıcı, “Bizim sahnemizde vantilatör ve dansçılar yok. Bu yüzden jartiyer yerine tulum giymek zorunda kaldım. İdare edeceksiniz” diyerek, isim vermeden Hadise’yi hedef aldı. Beş yıldır hayatında kimsenin olmadığını da itiraf eden Salkım, “Hayatımdaki insanın müzisyen olmasını isterim. Ozan Çolakoğlu ile Gülşen, Funda Arar ile Febyo Taşel’e bakarsanız, hepsi evliliklerinde uyum sağladı” diye konuştu.