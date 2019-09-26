Aşk tam gaz devam! Zehra Çilingiroğlu...

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgili Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Papermoon adlı mekanda yemek yiyen sevgililerin keyifleri yerindeydi. Çıkışta sevgilisinin aracına geçen Çilingiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. EMRAH AKÇAAY





