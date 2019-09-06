06.09.2019 - 09:19
'Aşk Tesadüfleri Sever 2' partisinde kriz!
'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, çekimlerin bitişini partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Zuhal Olcay için tatsız bitti. Partiyi terk eden sanatçıyı bu kadar sinirlendiren ise başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’ydi.
NESRİN CAVADZADE İKİ SAAT BEKLETTİ
İpek-Ömer Faruk Sorak çiftinin yönettiği 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin çekimleri tamamladı. Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı. Gecede bir de basın toplantısı yapıldı. Ancak toplantı, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesi nedeniyle iki saat rötarlı başladı.
PARTİYİ TERK ETTİ
Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi.
ÜÇ DAKİKA KONUŞTU
Sanatçıyı kapıda yakalayan İpek Sorak, ondan geri dönüp basının sorularını yanıtlamasını rica etti. Sorak’ı kırmayan Olcay, muhabirlerle üç dakika konuştuktan sonra partiden ayrıldı.