'Aşk Tesadüfleri Sever 2' partisinde kriz!

NESRİN CAVADZADE İKİ SAAT BEKLETTİ

İpek-Ömer Faruk Sorak çiftinin yönettiği 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filminin çekimleri tamamladı. Film ekibi, setin bitişini önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’nda düzenlenen partiyle kutladı. Gecede bir de basın toplantısı yapıldı. Ancak toplantı, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin geç gelmesi nedeniyle iki saat rötarlı başladı.

PARTİYİ TERK ETTİ

Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi.

ÜÇ DAKİKA KONUŞTU

Sanatçıyı kapıda yakalayan İpek Sorak, ondan geri dönüp basının sorularını yanıtlamasını rica etti. Sorak’ı kırmayan Olcay, muhabirlerle üç dakika konuştuktan sonra partiden ayrıldı.