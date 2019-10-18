'Aşk Tesadüfleri Sever 2'den ilk görüntüler

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' filmi, seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Beş yıla yayılan uzun bir hazırlık aşamasının ardından çekimleri Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen film, 31 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.



