25.01.2020 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
‘Aşk uzak dursun!’
Burcu Binici’nin, bir süredir birlikte olduğu Demir Cemberci’den ayrıldığı ortaya çıktı.
Oyuncu, “Aşk uzun süre benden uzak dursun. Bu ara hayatımda kimseyi istemiyorum. Böyle daha iyiyim. Spor yapıyorum, yürüyüşlerime devam ediyorum” şeklinde konuştu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.