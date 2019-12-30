Aşk yeniden

Ata Demirer, şubat ayında ayrılıp, geçtiğimiz hafta barıştığı Alara Bozbey’le, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik olan komedyen, oyuncu sevgilisiyle tüm gün ele ele mağazaları dolaştı. Ata Demirer, şubat ayında ayrılıp, geçtiğimiz hafta barıştığı Alara Bozbey’le, Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. Tansiyon ve enfeksiyon yüzünden hastanelik olan komedyen, oyuncu sevgilisiyle tüm gün ele ele mağazaları dolaştı.