‘Aşka çocuk yakışır’

Demet Şener, Miss Cix markasının 2019-2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nun tanıtımını Merter mağazasında yaptı. Eşi Cenk Küpeli’yle güzel bir beraberlikleri olduğunu söyleyen model, “Çocuklarımla ilgilenmesi, aralarındaki sevgi ve saygı beni mutlu ediyor” dedi. Şener, “Tekrar anne olmak ister misiniz?” sorusuna ise “Aşka yakışacak en güzel şey çocuk” yanıtını verdi.