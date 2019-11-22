Aşka geldi

'Beni Bırakma' dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman, sevgilisi Gökçe Mavuş ile tatilde stres attı. Hem iş hemde tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs'ta, güzel havanın tadını çıkaran Akduman ve Mavuş, kumsalda güneşlenerek enerji depoladı.

İkili, gönüllerince eğlenerek bol bol selfie çektiler.