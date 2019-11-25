Aşka kapalı

Emel Sayın (74), Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Sanatçı, “20 yıldır hayatınızda birİ yok. Aşka kapıları kapattınız mı?” sorusuna, “Tamamen kapattım. Bunu söylemek hiç hoş değil ama benim için öyle oldu. Ama bunun eksikliğini hissetmemek önemli. Ben onu hissetmiyorum ve aramıyorum. Çok mutluyum. Hayatımı dolduracak çok şey buluyorum. Çok kırılgan bir insanım. Yoruldum galiba aşktan” yanıtını verdi.