Asker Edis'e haciz şoku!

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Garajında duran 550 bin TL değerinde aracı haczedilen şarkıcının arabasına el kondu. Ancak popçunun, menajerlik şirketiyle olan alacak verecek davası nedeniyle otomobili babası Ayhan Görgülü'nün üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı.

Dün sabah sorunu çözen Ayhan Görgülü, hacizi kaldırdı.

Edis daha önce verdiği bir röportajda; "Lüks arabayı ne yapacağım, yollara çıkıp hava mı atacağım?" demişti.