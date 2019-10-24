Askerde yaşadığı deneyimleri sevenleriyle paylaşan Arda Türkmen, fotoğrafların altına şu notu yazdı:

"Uzun zamandır 'tbt' yapmıyordum. Bugünün tbt'si 2003 yılından. Karşınızda Denizli 11'inci Piyade Tugay Komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen. Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube. Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi. Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi. Askere 73 kilo gidip 59 kilo dönmüştüm şaka gibi. Çok anılar biriktirdim askerlik görevimden. Bazıları acı kahve gibi kaldı damağımda, dimağımda."



