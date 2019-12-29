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29.12.2019 - 07:50 | | Seçkin Şenvardar

Aşkın ‘Berrak’ hali

2019’un sürpriz aşıkları Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, ilk kez objektiflere takıldı.

Aşkın ‘Berrak’ hali

İstanbul Havalimanı’na birlikte giden çift, harç pulu aldıkları sırada patlayan flaş karşısında şoke oldu. İş insanının keyfinin kaçtığı gözlenirken, oyuncu muhabirimize tebessüm etmekle yetindi.

Aşkın ‘Berrak’ hali


Aşklarını gizli saklı yaşamayı tercih eden Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, ilk defa görüntülendi. İkili, yeni yılı Amerika’da karşılayacak

2020’yi Amerika’da karşılayacağı öğrenilen sevgililerden Tüzünataç, “Herkese iyi seneler” diyerek, soruları yanıtsız bıraktı. Eylül ayında Burcu Esmersoy’dan boşanan iş insanıyla Tüzünataç’ın yakınlaştığı iddia edilmiş ancak ikili bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.


Aşkın ‘Berrak’ hali


Burcu Esmersoy, ikilinin aşk yaşadığı iddialar karşısında “Benim için sorun olmaz” demişti.

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