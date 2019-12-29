Aşkın ‘Berrak’ hali

İstanbul Havalimanı’na birlikte giden çift, harç pulu aldıkları sırada patlayan flaş karşısında şoke oldu. İş insanının keyfinin kaçtığı gözlenirken, oyuncu muhabirimize tebessüm etmekle yetindi.







Aşklarını gizli saklı yaşamayı tercih eden Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, ilk defa görüntülendi. İkili, yeni yılı Amerika’da karşılayacak



2020’yi Amerika’da karşılayacağı öğrenilen sevgililerden Tüzünataç, “Herkese iyi seneler” diyerek, soruları yanıtsız bıraktı. Eylül ayında Burcu Esmersoy’dan boşanan iş insanıyla Tüzünataç’ın yakınlaştığı iddia edilmiş ancak ikili bu konuda herhangi bir açıklama yapmamıştı.









Burcu Esmersoy, ikilinin aşk yaşadığı iddialar karşısında “Benim için sorun olmaz” demişti.