AslÄ± BekiroÄŸlu: Sevmesen zulÃ¼m olurdu

MeniskÃ¼s ameliyatÄ± sÄ±rasÄ±nda sinirlere dokunulan AslÄ± BekiroÄŸlu uzun sÃ¼redir koltuk deÄŸneklerini atamadÄ±. Mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sevgilisi ile poz veren BekiroÄŸlu, "Sette koltuk deÄŸnekleriyle Ã§ok zor oluyor. Fakat iÅŸimi Ã§ok sevdiÄŸim iÃ§in katlanÄ±yorum, sevmesen zulÃ¼m olurdu. DoktorlarÄ±n tahminine gÃ¶re daha 1-2 hafta var geriye kalan. AslÄ±nda bu ameliyattan sonra yÃ¼rÃ¼yor olmam lazÄ±mdÄ±. Ameliyatta sinire dokunmuÅŸlar, sinir gerildiÄŸi iÃ§in tÃ¼rlÃ¼ tÃ¼rlÃ¼ sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±m oluÅŸtu. 'Noropatik acÄ±' diye bir ÅŸey, korkunÃ§. Biraz uzun sÃ¼rdÃ¼ iÅŸimiz" dedi.Â