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06.09.2019 - 08:44

Aslı Enver'i çıldırtan evlilik sorusu

Oğuzhan Koç, önceki akşam ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Şarkıcıyı bu özel gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

Aslı Enver'i çıldırtan evlilik sorusu

Murat Boz ile Aslı Enver de konseri izleyenler arasındaydı.

Enver, gazetecilerin “Tektaş yüzük ne zaman gelir” sorusuna “Tektaşı ben bile sormuyorum, size ne oluyor ki” diyerek tepki gösterdi.

Konserin ortalarına doğru seyircilerin arasındaki Murat Boz’u sahneye davet eden Koç, “Yüzüm Yok” şarkısını onunla birlikte söyledi.

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