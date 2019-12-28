28.12.2019 - 13:32 |
Aslı Hünel: Bu yıl çok yoğun ve güzel geçti
Şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün Aqua Florya Meos Balık’da objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde geldiği restoranda yakın dostlarıyla buluşan Aslı HÜnel, burada uzun süre oturup dostlarıyla koyu bir muhabbete daldı.
Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Hünel, "Yılbaşında burada sahne alacağım. Öncesinde de dostlarımla gelip bir yemek yiyelim istedik. Bu yıl benim için çok yoğun ve güzel geçti. Umarım önümüzdeki yıl heyeni yıl,r şey gönlümüzce olur" dedi.
Yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklamaCNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlattı. CEO Karakaş tasarım detaylarını anlatırken aracın marka adıyla ilgili, "Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak." ifadelerini kullandı. Karakaş, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.