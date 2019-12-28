Aslı Hünel: Bu yıl çok yoğun ve güzel geçti

Öğle saatlerinde geldiği restoranda yakın dostlarıyla buluşan Aslı HÜnel, burada uzun süre oturup dostlarıyla koyu bir muhabbete daldı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Hünel, "Yılbaşında burada sahne alacağım. Öncesinde de dostlarımla gelip bir yemek yiyelim istedik. Bu yıl benim için çok yoğun ve güzel geçti. Umarım önümüzdeki yıl heyeni yıl,r şey gönlümüzce olur" dedi.