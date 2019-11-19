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19.11.2019 - 09:42 |

Aslı Memecan ile Kerim Gazioğlu evlendi

Kerim Gazioğlu ile Aslı Memecan'ın Four Seasons Hotel’deki düğün töreni cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Aslı Memecan ile Kerim Gazioğlu evlendi

Şebnem-Melih Memecan çiftinin kızları Aslı ile Birnur-Selim Gazioğlu’nun oğulları Kerim evlendi. Genç çift, önceki akşam Four Seasons Hotel’de düzenlenen düğün töreniyle nikâh defterine imza attı.

Nikâhta gelinin şahitliğini Naz Elkorek ve Ekim Yılmaz, damadın şahitliğini ise Begüm Gazioğlu Ballı ve Ömer Ballı yaptı. İkili, Hawaii’de balayı yapacak.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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