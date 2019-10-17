17.10.2019 - 12:06 |
Aslı Tandoğan alışveriş turunda
Aslı Tandoğan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Çekim öncesi tek başına alışveriş turunda görüntülenen güzel oyuncu, neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.
Yeni projeler üzerine çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Aslı Tandoğan, vaktini iyi değerlendirmeye çalıştığını, ailesiyle mümkün oldukça fazla vakit geçirmeye ve minik çocuklarını büyütmeye çalıştığını anlattı.
Objektiflere poz veren güzel oyuncu, daha sonra Moda Caddesi'ndeki mağazaları dolaşarak gözlerden uzaklaştı.