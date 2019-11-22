22.11.2019 - 11:41 |
Aslı Tandoğan: Şu sıralar başka proje yok
Oyuncu Aslı Tandoğan, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde çocuklarıyla birlikte dolaşıp, alışveriş yapan Aslı Tandoğan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Güzel oyuncu, "Her şey gayet yolunda güzel gidiyor, rol aldığım 'Söz Vermiştin' filmi için çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Şu sıralar herhangi bir başka proje yok" diye konuştu.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.