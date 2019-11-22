Aslı Tandoğan: Şu sıralar başka proje yok

Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde çocuklarıyla birlikte dolaşıp, alışveriş yapan Aslı Tandoğan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Güzel oyuncu, "Her şey gayet yolunda güzel gidiyor, rol aldığım 'Söz Vermiştin' filmi için çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Şu sıralar herhangi bir başka proje yok" diye konuştu.