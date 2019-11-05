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05.11.2019 - 09:25 |

Aslı Tandoğan'dan kızı Arya'ya çay partisi

'Dudaktan Kalbe' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aslı Tandoğan, kızı Arya'nın bir yaş doğum günü için önceki gün çay partisi düzenledi.

Aslı Tandoğan'dan kızı Arya'ya çay partisi

Eşi Cahit Tan Yeşilada ile kızları Arya için doğum günü partisi düzenleyen Tandoğan, partiden fotoğrafları Instagram üzerinden paylaştı. Paylaşımına yazdığı notta kızının prematüre doğduğunu da belirten güzel oyuncu "Zaman her şeyin ilacı" dedi.

Kızı Arya'nın kendisine olan benzerliği çok dikkat çeken Aslı Tandoğan'ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

Aslı Tandoğandan kızı Aryaya çay partisi

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