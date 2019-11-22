Aslı Tandoğan'dan 'Söz Vermiştin' açıklaması

Akşam saatlerinde geldiği AVM‘de çocuklarıyla birlikte dolaşıp alışveriş yapan Aslı Tandoğan, "Her şey gayet yolunda. Rol aldığım sinema projesi 'Söz Vermiştin' için çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Şu sıralar başka bir proje yok. Çocukların okulları tatile girdi. Biz de kışlık alışverişimizi yapalım istedik" dedi.

Güzel oyuncu, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.