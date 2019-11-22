22.11.2019 - 12:11 |
Aslı Tandoğan'dan 'Söz Vermiştin' açıklaması
Oyuncu Aslı Tandoğan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezinde objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde geldiği AVM‘de çocuklarıyla birlikte dolaşıp alışveriş yapan Aslı Tandoğan, "Her şey gayet yolunda. Rol aldığım sinema projesi 'Söz Vermiştin' için çok güzel tepkiler alıyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Şu sıralar başka bir proje yok. Çocukların okulları tatile girdi. Biz de kışlık alışverişimizi yapalım istedik" dedi.
Güzel oyuncu, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.
DİYARBAKIR ERGANİ İLKÖĞRETİM OKULUNA GİTTİK - VLOGTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Lenovo Diyarbakır Ergani İlköğretim Okulu için hazırladıkları projeye Milliyet Teknoloji Editörümüz Batuhan Dönertaş'ı davet etti. Hayata geçirilen proje kapsamında Diyarbakırlı çocuklar, son teknolojik ekipmanlara kavuşarak, birbirinden farklı alanlarda bilim ve teknolojik yeniliklere ayak uydurdular.