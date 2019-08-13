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13.08.2019 - 10:50

Aslı Tandoğan’ın büyük acısı!

Oyuncu Aslı Tandoğan, yaşadığı acı kaybı ve kendisine hissettirdiklerini Instagram hesabından paylaştı.

Aslı Tandoğan’ın büyük acısı!

Emniyet mensubu eniştesi Fatih Necdet’i önceki gün toprağa veren Aslı Tandoğan, yaşadığı acı kaybın ardından bir paylaşımda bulundu.

Tandoğan, eniştesi Fatih Necdet'in fotoğrafına, "Gelen tüm taziye mesajlarına, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Vatan sevdalısı bir emniyet mensubuna yakışır bir kortejle İzmir'i selamladıktan sonra Fatih Necdet eniştemi dün toprağa verdik. Nurlar içinde yatsın" notunu yazdı.

Aslı Tandoğan'a; Ceyda Düvenci ve Pınar Altuğ’un da bulunduğu çok sayıda ünlü isimden taziye mesajı geldi.

Aslı Tandoğan’ın büyük acısı

13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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