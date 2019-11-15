Aslı Tandoğan'ın vizyon heyecanı

Eşiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülenen Aslı Tandoğan, Emre Karayel’le birlikte başrollerini paylaştıkları sinema filmi ‘Söz Vermiştin’in vizyona girmesini değerlendirdi: İçimize sinen ve severek oynadığımız bir film oldu. Umarım sinema severler de bizimle aynı hisleri paylaşırlar.

‘Söz Vermiştin’ filmi; sosyal medya aracılığıyla yolları yeniden kesişen 'Nesim' ve 'Lilyan’ın hikayesini konu alıyor.