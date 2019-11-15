15.11.2019 - 12:06 |
Aslı Tandoğan'ın vizyon heyecanı
Oyuncu Aslı Tandoğan, önceki gün finans uzmanı eşi Cahit Tan Yeşilada ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.
Eşiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülenen Aslı Tandoğan, Emre Karayel’le birlikte başrollerini paylaştıkları sinema filmi ‘Söz Vermiştin’in vizyona girmesini değerlendirdi: İçimize sinen ve severek oynadığımız bir film oldu. Umarım sinema severler de bizimle aynı hisleri paylaşırlar.
‘Söz Vermiştin’ filmi; sosyal medya aracılığıyla yolları yeniden kesişen 'Nesim' ve 'Lilyan’ın hikayesini konu alıyor.