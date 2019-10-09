Aslıhan Doğan Turan ünlü yarışmacıyı evinde çalıştırıyor!

TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programının haberine göre Aslıhan Doğan Turan mekan çıkışında "Çok iyi yemek organize ederim ben. Yalan söylemeyeyim yemek yapamam" açıklamasında bulunurken programın yorumcularından Eylem İpek ise konuya dair yaptığı açıklamada "Aslıhan'ın şu an evindeki aşçısı geçen seneki MasterChef'ten... Aslıhan yemek konusunda çok titiz. Damak tadı çok yüksek. En iyi lezzet nerede, en iyi aşçı kim aramış bulmuş. Bizim MasterChef'ten hepimizin tanıdığı bir yarışmacı evinde çalışıyor" ifadesinde bulundu.