Hayvan sevgisiyle bilinen Aslıhan Gürbüz, az daha gözünden oluyordu. Kedisi Miço'nun sol gözünü tırmalamasıyla korneası çizilen güzel oyuncu, apar topar ameliyata alındı.

Olayın ardından kedisini başka birine yollayan Gürbüz, sol gözü bantlı bir halde köpeğiyle sarılarak poz verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Gözüm gayet iyi, Miço'nun yarasını, Krom sarıyor. Miço yeni ev buldu, Krom'a benim gibi bir deli abla geldi" diyerek sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.