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01.01.2020 - 08:23 |

Aslıhan Gürbüz az daha gözünden oluyordu

Bir süre önce İstanbul'u terk edip Ege'ye yerleşen Aslıhan Gürbüz'ün başına gelen talihsiz kaza hayranlarını korkuttu. Gözü bantlı halde Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Gürbüz'ün kedisi Miço'nun gözünü tırmaladığı ortaya çıktı.

Aslıhan Gürbüz az daha gözünden oluyordu

Hayvan sevgisiyle bilinen Aslıhan Gürbüz, az daha gözünden oluyordu. Kedisi Miço'nun sol gözünü tırmalamasıyla korneası çizilen güzel oyuncu, apar topar ameliyata alındı.

Olayın ardından kedisini başka birine yollayan Gürbüz, sol gözü bantlı bir halde köpeğiyle sarılarak poz verdi. Bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Gözüm gayet iyi, Miço'nun yarasını, Krom sarıyor. Miço yeni ev buldu, Krom'a benim gibi bir deli abla geldi" diyerek sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Aslıhan Gürbüz az daha gözünden oluyordu

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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