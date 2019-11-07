Aslıhan Karalar'dan 'Kuruluş Osman' açıklaması

Bu ay içerisinde yayınlanacak 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alacak olan Aslıhan Karalar, yayın gününü heyecanla beklediğini söyledi. Güzel oyuncu, "Kısmetse bu ay ortasında ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekip ile çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aslıhan Karalar'ın sade ve doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.