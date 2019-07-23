Aslışah Alkoçlar 26 oldu!

Aslışah Alkoçlar'a ailesi ve yakın arkadaşları doğum günü partisi düzenledi. Başta dedesi Selim Soydan ve anneannesi Hülya Koçyiğit olmak üzere bütün ailenin katıldığı partiden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Pastasını kesmeden önce kısa bir konuşma yapan Aslışah Alkoçlar, "İyi ki böyle bir ailem var. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





