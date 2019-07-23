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23.07.2019 - 11:21

Aslışah Alkoçlar 26 oldu!

Ender Alkoçlar ile Gülşah Soydan Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 26'ncı yaşına bastı.

Aslışah Alkoçlar 26 oldu!

Aslışah Alkoçlar'a ailesi ve yakın arkadaşları doğum günü partisi düzenledi. Başta dedesi Selim Soydan ve anneannesi Hülya Koçyiğit olmak üzere bütün ailenin katıldığı partiden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Pastasını kesmeden önce kısa bir konuşma yapan Aslışah Alkoçlar, "İyi ki böyle bir ailem var. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aslışah Alkoçlar 26 oldu

Aslışah Alkoçlar 26 oldu


Mahalle arasında ortaya çıkan 3 metrelik su yılanı dereye bırakıldıZonguldak'ta bir cami yakınında kuyruğunun üzerinden otomobil geçen 3 metre uzunluğundaki su yılanı korkuya neden oldu. Yılan mahalle muhtarı tarafından sopayla dereye bırakıldı.
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