At Terbiyesi için yarıştılar

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve federasyona kayıtlı tüm binicilere açık Türkiye Dresaj (At Terbiyesi) Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. Üç gün süren yarışmalarda, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 28 at ve binici, farklı kategorilerde atların terbiyesi, itaati ve teknik ustalığını alabilmek için yarıştı.

Türkiye Dresaj Şampiyonası heyecanını yaşamak ve izlemek isteyen tüm atlı sporseverler de, etkinliğe ücretsiz katıldı. Turnuvada; ‘PII PONY Biniciler Kategorisi’nde, Kemer Country Club binicilerinden, Lucky Free Spirit isimli ponisi ile Yağmur Tunçbilek; ‘PII PONY Biniciler Kategorisi’nde, De Goedo Ree’s Krack isimli ponisi ile Nehir Kaya birinci, Coconut isimli ponisi ile Emir Yücel ise ikinci oldu.

‘PIII PONY Biniciler Kategori’sinde, Kemer Country Club binicilerinden Kraneveld’s Björn isimli ponisi ile Ela Civelek, April isimli ponisi ile Utkan Çelik de ikinci oldu. ‘PIII Pro Biniciler Kategorisi’nde ise yine Kemer Country Club binicilerinden, Don Castello Du Bois isimli ponisi ile Yağmur Öztürk kupanın sahibi oldu.