MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAta Demirer'in dikkat çeken tatil görüntüsü!
21.09.2019 - 10:12 |

Ata Demirer'in dikkat çeken tatil görüntüsü!

Tüm yazı Bozcaada’da geçiren komedyen Ata Demirer, dümeni bu kez 9 erkek arkadaşıyla birlikte Bodrum’a kırdı. Kalabalık erkek grubu, önceki gün Mazı açıklarında görüntülendi.

Ata Demirer'in dikkat çeken tatil görüntüsü!

Okullar açılıp tatilciler dönünce Ata Demirer'in sefası başladı... Ünlü komedyen, erkek arkadaşlarını toplayıp tatile çıktı.

KİMİSİ DENİZDE, KİMİSİ OKEYDE!
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 10 kişilik erkek grubu, önceki gün Mazı açıklarında görüntülendi. Kimi denize girip serinlerken Demirer, üç arkadaşıyla birlikte iddialı bir okey partisinin ortasındaydı.

Ata Demirerin dikkat çeken tatil görüntüsü

21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Özge Özder'den 'Mucize Doktor' açıklaması

Şebnem Bozoklu provadan yoruldu

Şebnem Bozoklu provadan yoruldu

Burcu Esmersoy'dan cevap yok

Burcu Esmersoy'dan cevap yok

'Yeğenim uyuyor, ışıkları kapatın'

'Yeğenim uyuyor, ışıkları kapatın'

Sıradaki Haber