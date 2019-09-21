Ata Demirer'in dikkat çeken tatil görüntüsü!

Okullar açılıp tatilciler dönünce Ata Demirer'in sefası başladı... Ünlü komedyen, erkek arkadaşlarını toplayıp tatile çıktı.

KİMİSİ DENİZDE, KİMİSİ OKEYDE!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 10 kişilik erkek grubu, önceki gün Mazı açıklarında görüntülendi. Kimi denize girip serinlerken Demirer, üç arkadaşıyla birlikte iddialı bir okey partisinin ortasındaydı.