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12.11.2019 - 07:50 |

Atatürk’ü şarkılarla andılar

Aylin Şengün Taşçı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81’inci yılında, en sevdiği şarkılarla andı.

Atatürk’ü şarkılarla andılar

Aylin Şengün Taşçı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81’inci yılında, en sevdiği şarkılarla andı. Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, büyük ilgi gördü. Taşçı, konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, Atatürk’ün büyük aşkları Latife ve Fikriye Hanım için dinlediği belirtilen iki şarkıyı seslendirdi.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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